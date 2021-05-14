شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة التنس تزيد من القدرة على التحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر رياضة التنس من أحد الرياضات التى تتمتع بعدد من الفوائد سواء من الناحية الصحية أو الجسدية، خاصة إنها مفيدة للعضلات، كما أن ممارسة رياضة التنس لمختلف الأعمار له فوائد كثيرة على صحة الجسم، حيث إنها تساعد على بناء العضلات وتحارب الاكتئاب وتفرز هرمون السعادة وتفتح الشهية، وتعمل على رشاقة الجسم، كما أنها تعمل على حماية الجسم من الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط.

ومن أبرز فوائد ممارسة التنس كالتالى :

-حرق الدهون.

-تحافظ على صحة القلب.

-تعتبر من التمارين القليلة التي توفر تدريبا كاملا للجسم كله.

-تعزز قدرات الدماغ.

-يزيد من القدرة على التحمل.