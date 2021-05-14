شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي و صن داونز مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم 15 مايو المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويقام اللقاء في القاهرة .

وتنقل مباراة تايم سبورت المباراة على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب .