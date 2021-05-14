شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدخل التاريخ مع «ليفربول» فى الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، وفريق ليفربول الإنجليزى العديد من الأرقام المميزة، بعد أن سجل هدفا فى انتصار الريدز على مضيفه مانشستر يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

سجل محمد صلاح 30 هدفًا فى جميع المسابقات هذا الموسم للمرة الثانية منذ انضمامه إلى ليفربول، ودخل «مو» التاريخ وبات أول لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل هدفين متتاليين أمام اليونايتد على ملعب أولد ترافورد خلال موسم واحد منذ هارى تشامبرز فى 1920 - 1921 (قبل 100 عام).

أحرز محمد صلاح 124 هدفا مع ليفربول فى 200 مباراة يحتل بها حاليا المركز الـ12 فى تاريخ هدافى الريدز متخطيا رقم اللاعب السابق ديك فورشاو (123 هدفا).

ساهم الفرعون المصرى فى تسجيل 170 هدفا مع ليفربول خلال 200 مباراة (124 تسجيل + 46 صناعة)، حيث أصبح اللاعب ثالث أكثر لاعب إفريقى تسجيلاً للأهداف فى تاريخ الدورى الإنجليزى برصيد 96 هدفا متخطيا رقم النيجيرى ياكوبو (95 هدفا).

ويحتل محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 21 هدفا، بالتساوى مع هارى كين نجم توتنهام هوتسبير.

ويحتل مانشستر يونايتد وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 70 نقطة، خلف البطل مانشستر سيتى الذى حسم اللقب رسميا للمرة السابعة فى تاريخه، بينما ليفربول قفز للمركز الخامس برصيد 60 نقطة.

من جانبه، سلط الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الضوء على احتفال محمد صلاح، بعد الهدف الذى أحرزه فى شباك مانشستر يونايتد، حيث نشر حساب فيفا، عبر تويتر، صورة من احتفال صلاح بعد تسجيل الهدف وصحبها بتعليق: «هذا ما تشعر به عند احتفالك بالمباراة رقم 200 مع ليفربول.. الظهور بإسقاط أشرس منافسيهم».

كما احتفل حساب نادى ليفربول الإنجليزى بهدف الفرعون المصرى، حيث نشر حساب الليفر عبر تويتر، صورة احتفال محمد صلاح بالهدف الرابع فى شباك مانشستر يونايتد، صحبها بتعليق: «احتفال لن يُنسى من الملك المصرى»، طالبا من جمهور الريدز وصف شعورهم لحظة إحراز الهدف، قائلا: «أوصفوا لنا شعوركم لحظة تسجيل محمد صلاح لهذا الهدف يا ريدز».

فى سياق آخر، رفض النجم السنغالى ساديو مانى، مصافحة يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، حيث أظهرت كاميرات التصوير مصافحة يورجن كلوب للاعبى فريق مانشستر وفريقه، وعندما حان الدور على مانى رفض السنغالى مصافحته، معربا عن غضبه.

من جانبه، علق كلوب لشبكة «سكاى سبورت» على الواقعة قائلا: «لا توجد مشكلة مع مانى والأمور على ما يرام، لقد اتخذت قرارًا متأخرًا فى التدريبات الأخيرة بإشراك جوتا بدلاً من مانى، وكالعادة أقوم بشرح قراراتى، لكن هذه المرة لم أمتلك الوقت للشرح».