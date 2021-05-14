شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يحتفل مع بانون بعيد الفطر.. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر حميد أحداد، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، صورة له مع مواطنه المغربي بدر بانون، نجم دفاع الأهلي، احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وظهر أحداد رفقة بانون بالزي المغربي في الصورة التي نشرها مهاجم الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام" وأمامهما أطباق من الكعك والحلوى.

وتواجه الثنائي بانون وأحداد في مباراة القمة التي جمعت الأهلي بالزمالك الاثنين الماضي والتي حسمها التعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

وتزامل أحداد وبانون في صفوف الرجاء المغربي بالموسم الماضي قبل أن ينضما لصفوف القطبين.