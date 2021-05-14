شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يحيل ريال مدريد وبرشلونة و«يوفنتوس» للتحقيق بسبب «السوبر الأوروبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» بيانا رسميا يؤكد فيه إحالة أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى للتحقيق من قبل اللجان التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبى على خلفية تدشين دورى السوبر الأوروبى.

وقال اليويفا فى بيان: «تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانونى لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدورى السوبر».

اتخذ الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» إجراءات تأديبية تجاه الأندية التسعة التى انسحبت من بطولة دورى السوبر الأوروبى، فيما ستحال الأندية الثلاثة الأخرى المشاركة والتى لم تنسحب وهى «برشلونة، ريال مدريد، ويوفنتوس» إلى الهيئات التأديبية فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم لاتخاذ القرار بشأنها.

وعقد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية، والتى أخذت فى الاعتبار روح ومحتوى إعلان التزام النادى المنسحب من البطولة، وقرر الموافقة على مختلف الإجراءات والتدابير والالتزامات التى قدمتها الأندية.

وأوضح «يويفا» أن 9 من أصل 12 ناديا فى دورى السوبر الأوروبى تخلت رسميًا عن فكرة الانفصال عن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، ولكن سيتم قطع 5٪ من عائداتها فى المسابقات الأوروبية لموسم واحد، وأن الفرق الثلاثة المتبقية، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس سيواجهون إجراءات تأديبية.

وأعلن «يويفا» أن الأندية التسعة من الأندية التى تخلت عن فكرة السوبر الأوروبى، وافقت على تغريمها 100 مليون يورو لكل ناد، إذا سعت مرة أخرى للعب فى منافسة غير مصرح بها أو 50 مليون يورو إذا خالفوا أى التزامات أخرى تجاه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم كجزء من التسوية.

من جهته قال ألكسندر شيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم: «الإجراءات التى تم الإعلان عنها كبيرة، لكن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم لن يحتفظ بأى من العقوبات المالية، سيتم إعادة استثمارها جميعًا فى كرة القدم للشباب والشعبية فى المجتمعات المحلية فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك المملكة المتحدة».

وأضاف ألكسندر شيفرين: «أدركت هذه الأندية أخطاءها بسرعة واتخذت إجراءات لإظهار ندمها، لا يمكن قول الشىء نفسه بالنسبة للأندية التى لاتزال تشارك فيما يسمى الدورى الممتاز «وسيتعامل الاتحاد الأوروبى لكرة القدم مع تلك الأندية لاحقًا».