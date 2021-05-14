شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يبلغ لاعبي إنبي بمكافة إجادة فى حالة الفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة نادي إنبي، مكافأة اجادة لتحفيز لاعبيه للفوز على الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، بستاد القاهرة الدولي، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

و أبلغ حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى اللاعبين بوجود قرار من جانب إدارة الفريق البترولي، برصد مكافأة خاصة، حال الفوز على الزمالك.

وجاءت هذه الخطوة من جانب إدارة إنبي، من أجل تحفيز الفريق، على التقدم في جدول الدوري الممتاز، وتأكيد الابتعاد عن الصراع مع أندية القاع.

من جهة ثانية، حذر حلمي طولان مدرب إنبي، لاعبيه من سلاح التسديدات الذي يمتلكه المحترف التونسي فرجاني ساسي، وهناك رغبة قوية لوضع رقابة مشددة على اللاعب.

وطلب طولان، الحذر من ساسي، خاصة بعد الدفعة المعنوية القوية التي حصل عليها بعد هز شباك الأهلي في المواجهة الماضية.