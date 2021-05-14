شكرا لقرائتكم خبر عن نجم صن داونز السابق: موسيماني سيرحل عن الأهلي في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روجر فيتومبا، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي السابق، أن مصير موسيماني المدير الفني للاهلي على المحك. وأوضح خلال تصريحات صحفية:«أعتقد أن موسيماني سيفقد وظيفته في النادي الأهلي إذا ودع الفريق دوري أبطال أفريقيا خلال مواجهتي صن داونز». ويستضيف الأهلي غداً السبت بملعب القاهرة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأكمل فيتومبا :«الأهلي وصن داونز الأفضل في قارة أفريقيا في الوقت الحالي والمباراة صعب التكهن بنتيجتها وبالطبع أتمنى تأهل فريقي بطل جنوب أفريقيا».