شكرا لقرائتكم خبر عن «فان دايك » يغيب عن هولندا فى «اليورو » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، قراره بشأن المشاركة مع منتخب هولندا، فى بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) المقررة الشهر المقبل، فى ظل معاناته من إصابة خطيرة فى الركبة.

وغاب فان دايك الذى أصيب مع ليفربول أمام إيفرتون، فى أكتوبر الماضى، منذ ذلك الوقت بعدما خضع لجراحة.

وقال اللاعب، البالغ عمره 29 عاما، إنه «حزين بشدة» لاتخاذه القرار بالغياب عن يورو 2020.

وأضاف، فى تصريحات لموقع ليفربول الرسمى: «أشعر من الجانب البدنى أنى اتخذت قرارا سليما، بعدم المشاركة فى بطولة أوروبا، لاستكمال مرحلة التعافى قبل انطلاق الموسم الجديد». وتابع: «بكل تأكيد أنا حزين بشدة بسبب الغياب عن البطولة، وعدم قيادة منتخب بلادى.. لكن هكذا سارت الأمور، ويجب أن أتقبلها».

وستلعب هولندا ضمن المجموعة الثالثة لليورو، إلى جانب أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية، ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث فى دور المجموعات بأمستردام.