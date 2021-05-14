اخبار الرياضه

مدرب صن داونز: معلول أفضل ظهير أيسر في أفريقيا و«أشرف» سر نجاحه

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: معلول أفضل ظهير أيسر في أفريقيا و«أشرف» سر نجاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رولاني موكينا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن بيتسو موسيماني نظيره في الأهلي له بصمات واضحة في مشواره مع النادي الأحمر.

ويلتقي الأهلي بصندوانز مساء غدٍ السبت بملعب القاهرة الدولي بمنافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكمل موكينا في تصريحات صحفية:«على معلول يعتبر أفضل ظهير أيسر في أفريقيا، يسجل ويصنع ويفعل كل شيء».

وواصل:«أرى أن أيمن أشرف قلب الدفاع هو من يمنح هذه الحرية لعلي معلول في التألق وعمل الواجب الهجومي».

وأنهى تصريحاته مشيراً إلى أن طريقة الأهلي واضحة في بناء الكرة من الخلف والتدرج بها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا