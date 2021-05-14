شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: معلول أفضل ظهير أيسر في أفريقيا و«أشرف» سر نجاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رولاني موكينا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن بيتسو موسيماني نظيره في الأهلي له بصمات واضحة في مشواره مع النادي الأحمر.

ويلتقي الأهلي بصندوانز مساء غدٍ السبت بملعب القاهرة الدولي بمنافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكمل موكينا في تصريحات صحفية:«على معلول يعتبر أفضل ظهير أيسر في أفريقيا، يسجل ويصنع ويفعل كل شيء».

وواصل:«أرى أن أيمن أشرف قلب الدفاع هو من يمنح هذه الحرية لعلي معلول في التألق وعمل الواجب الهجومي».

وأنهى تصريحاته مشيراً إلى أن طريقة الأهلي واضحة في بناء الكرة من الخلف والتدرج بها.