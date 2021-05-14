شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يكشف عن حكم مباراة الاهلى ونهضة بركان فى السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعيين الدولي الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي. والمقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لمصدر في الاتحاد الأفريقي إن الدولي الجزائري غربال هو الأقرب لإدارة هذه المباراة وتم تبليغه رسميا وسيعلن اسمه خلال الساعات القليلة المقبلة ، على أن يعاونه عبد الحق اتشالي ومقراني جوراري من الجزائر، فيما سيكون جيان جاكيس ندالا حكما رابعا من الكونغو.

وأضاف المصدر أن تقنية الفيديو ستدار بالكامل بواسطة طاقم قطري، حيث سيكون عبد الرحمن إبراهيم الجاسم حكم فيديو ويعاونه خميس محمد المري وسعود أحمد.