شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز : أعياد المصريين ساعدتنا على التركيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز أن فريقه في مهمة وطنية، لافتًا إلى أن التواجد مبكرا في مصر ساعدهم على التركيز.

ومن المقرر أن يلعب الاهلى مع صن داونز السبت المقبل ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا .

وأضاف المدير الفني لصن داونز في تصريحات لموقع «كيك أوف» الجنوب أفريقية : «من الجيد القدوم إلى القاهرة في مناخ مختلف تمامًا، والذى يناسب أعياد المصريين رغم أن هناك الكثير من الازدحام خاصة خلال فترة النهار» .

وتابع : «التركيز يعطي الفريق طاقة أكبر، وفهم أننا هنا للقيام بمهمة وطنية» .

وواصل المدير الفني لفريق صن داونز تصريحاته : «المناخ المحيط في هذه اللحظة ليس صاخبًا كما يتوقع أي شخص عادة في القاهرة، المناخ جيد ويسمح لنا بالوقوف على أقدامنا ويتيح لنا الاستقرار العقلي والتركيز» .