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كلوب : محمد صلاح ماكينة أهداف .. و لا يجب تضخيم الأمور بخصوص واقعة مانى

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كال يورجن كلوب مدرب المديح للنجم المصري محمد صلاح بعد تألقه في مباراة مانشستر يونايتد وقيادته الفريق للفوز على غريمه بنتيجة 4-2، ورفض كلوب أيضاً تضخيم واقعة رفض ساديو ماني مصافحته عقب مواجهة مانشستر يونايتد.

وقال المدرب الألماني بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة وست بروميتش ألبيون المقبلة: «صلاح عبارة عن ماكينة أهداف تعاقدنا مع لاعب رائع جداً».

وأضاف: «محمد صلاح تطور جداً هو يستعد للمباريات بكل قوة».

وعن واقعة ماني: «لا أريد تضخيم الموضوع إذا احترمك شخص خمسة ملايين مرة ومرة واحدة لا، هل هذا مهم؟» .

وتابع: «إذا رأيتموني كلاعب وما فعلته وقتها كان الأمر مجنوناً لا يوجد أي شيء لنتحدث عنه، سيتم حل الأمر بالطبع».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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