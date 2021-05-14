شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب : محمد صلاح ماكينة أهداف .. و لا يجب تضخيم الأمور بخصوص واقعة مانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كال يورجن كلوب مدرب ليفربول المديح للنجم المصري محمد صلاح بعد تألقه في مباراة مانشستر يونايتد وقيادته الفريق للفوز على غريمه بنتيجة 4-2، ورفض كلوب أيضاً تضخيم واقعة رفض ساديو ماني مصافحته عقب مواجهة مانشستر يونايتد.

وقال المدرب الألماني بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة وست بروميتش ألبيون المقبلة: «صلاح عبارة عن ماكينة أهداف تعاقدنا مع لاعب رائع جداً».

وأضاف: «محمد صلاح تطور جداً هو يستعد للمباريات بكل قوة».

وعن واقعة ماني: «لا أريد تضخيم الموضوع إذا احترمك شخص خمسة ملايين مرة ومرة واحدة لا، هل هذا مهم؟» .

وتابع: «إذا رأيتموني كلاعب وما فعلته وقتها كان الأمر مجنوناً لا يوجد أي شيء لنتحدث عنه، سيتم حل الأمر بالطبع».