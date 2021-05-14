شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة مهدد بفقدان خدمات أكثر من لاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر:

بات الفجيرة الهابط من دوري الخليج العربي إلى الدرجة الأولى، مهدداً بفقدان خدمات عدد من لاعبيه الأساسيين الذين تنتهي عقودهم مع الفريق هذا الموسم في مقدمتهم خليل خميس الذي انتقل رسمياً لصفوف الشارقة، والظهير المميز عبد الله ناصر الذي اقترب من التوقيع ل«العميد» النصراوي، بالإضافة إلى المدافع حمدان البارود المعار من شباب الأهلي والمتوقع انتقاله لناد آخر، وبلال يوسف الذي تلقى عرضين من الوصل وخورفكان.

وسيكون التونسي المتألق فراس بالعربي الخسارة الأكبر للفجيرة في حال قرر الانتقال إلى دوري المحترفين وعدم اللعب في دوري الهواة، ولاسيما أنه من اللاعبين المميزين الذين تركوا بصمة كبيرة، وهو معار أصلاً من نادي النجم الساحلي التونسي، وقد أبدى كل من الظفرة بجانب العروبة والإمارات الصاعدين حديثاً لدوري المحترفين الرغبة في الظفر بخدمات اللاعب في الموسم القادم.