قصة تحرك يهودي لإيقاف محمد النني بسبب «منشور وتغريدة» لدعم فلسطين.. ووالده والنادي يردان

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الساعات الماضية، أزمة للدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، بـ«منشور وتغريدة» عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر».

كتب محمد النني عبر حساباته الرسمية بعد ضربات العدوان على الشعب الفلسطيني: «قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين».

الأمر الذي أغضب مسؤول يهودي يُدعى تل عوفر، وهو عضو منظمة يهودية بريطانية، حيث راسل أرسنال بشكل رسمي، وطالبه برد حول ما فعله النني، ووقوفه بجوار فلسطين في القضية، وكان رد أرسنال بأن النني له حق التعبير، ولكن سيتم الحديث معه حول هذا الأمر.



النني يثير غضب مسؤول يهودي بسبب دعمه القضية الفلسطينية

المسؤول اليهودي واصل تحركاته، وخاطب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من أجل إيقاف الدولي المصري، بل وتواصل أيضًا مع رعاة نادي أرسنال، من أجل الحديث معهم عن هذا الأمر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



ناصر النني والد الدولي المصري، رد عبر موقع «الوطن سبورت»، وأكد أن نجله له مواقف كبيرة في هذا الشأن، وله مبدأ لن يتغير نهائيًا، لافتا إلى أن قضية فلسطين قضية الجميع، وليس شعب فلسطين فقط.

وتابع :«أنتم عايزين محمد يقف مع اليهود يعني؟ أكيد مش هيحصل أبدا، الكرة هتخلص والقضية مستمرة، والمبدأ عمره ما بيتغير، ودائمًا نجلي له مواقف في جميع القضايا، بدءًا من قضية الرسول صلى الله عليه وسلم».



وأكد أن رد أرسنال يكفي على هذا المسؤول، والذين أكدوا على وقوفهم بجوار الدولي المصري، مضيفا لا بد من الوقوف بجوار فلسطين بأقل شيء، حتى التخلص من هذا الأمر قائلًا: النني في هذا الموقف ينصر الإسلام، وده أهم حاجة بالنسبة لي، وما فعله هم رآوه بأنه شيء خاطئ، ومن الطبيعي أن يروا كذلك.

وتصدر هاشتاج دعم محمد النني موقع التواصل الاجتماعي، بعد موقفه، وتحرك المسؤول اليهودي، حيث وقف بجواره الجميع، سواء كان مصري أو عربي، وكذلك بعض من الأوروبيين.

فيما علق على الواقعة علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني، قائلا: «لقد خلقنا الله أحرارا». حسبما نشر موقع "الدستور".