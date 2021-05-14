شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، فى ذهاب دور ‏الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، اليوم بمقر النادى بالجزيرة، وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والعميد علاء صلاح مدير الأمن، وسمير عدلي المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، بحضور مندوبي «كاف» وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصن داونز.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه الرسمي المكون من القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الطاقم اللبني، ويرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية ‏والحضور قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد «الأهلي ‏we السلام» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏