شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهاجم المقاولون العرب بـ"فادى فريد وأحمد على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب فى بطولة الدورى المصرى الممتاز ضمن لقاءات الجولة الـ22 والتى سوف تقام على ملعب بتروسبورت، وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد السعدنى.

في خط الدفاع .. محمد دبش ، محمد كوفى ، عاصم صلاح ، أسامة إبراهيم.

في خط الوسط .. محمد بسيونى ، معروف يوسف ، محمد حامد ، ستيرلا.

في الهجوم .. فادى فريد ، أحمد على.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.