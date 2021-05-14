شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة أسوان.. عودة مارسيلو وفخر الدين فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة أسوان اليوم فى إطار لقاءات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوى، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد عادل، محمد حسن ومحمد صادق.

خط الهجوم: أحمد مدبولي وشكري نجيب وفخر الدين بن يوسف.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة من 20 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

وطالب الجهاز الفني للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي للهروب من مراكز القاع ضمن خطة انتفاضة الدراويش التي بدأت منذ تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية للفريق الأصفر الذى يفتقد جهود عماد حمدى في مباراة اسوان للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة البنك الاهلى.

في المقابل طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه باستعادة العروض الطبية لتحقيق الانتصار بعد تراجع زهرة الجنوب في جدول الدوري دون مبرر بعد الانطلاقة الجيدة في الأسابيع السابقة، مشدداً على صعوبة مباراة اليوم مع الإسماعيلى.