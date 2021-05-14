7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها الجهاز الطبى للأهلى ينصح بعدم مشاركة أجاى أساسيا أمام صن داونز غدا، اتحاد الكرة يلزم الأندية بأشعة PXR بعد واقعة "التسنين" فى منتخب 2006 .

اتحاد الكرة يلزم الأندية بأشعة PXR بعد واقعة "التسنين" فى منتخب 2006

استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على مخاطبة جميع الأندية بعد إجازة عيد الفطر المبارك لإلزامها بخضوع اللاعبين الناشئين لأشعة PXR للكشف عن السن الحقيقى للاعبين، قبل قيدهم فى قوائم الأندية.

الجهاز الطبى للأهلى ينصح بعدم مشاركة أجاى أساسيا أمام صن داونز غدا

نصح الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، نظيره الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بعدم الدفع بالنيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، أساسياً في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها التاسعة من مساء غداً، السبت، بإستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أندية الدورى المجرى تنافس الأهلى والزمالك لخطف "درع" اليد

تلقى سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادى هليوبوليس عروضا من أندية مجرية للاحتراف الخارجى، وسط صراع القطبين الأهلى والزمالك على ضمه بداية من الموسم الجديد. ولم يحسم سيف الدرع وجهته حتى الآن، خاصة أنه يطمح فى تحقيق حلم الاحتراف.

فضل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى استبعاد لاعبه عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش من مواجهة أسوان اليوم بالدورى، لمنحه فرصة أفضل للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، وخضع اللاعب للتأهيل برفقة الجهاز الطبى للدراويش الذى فضل استبعاده من المباراة بعد غيابه عن المباريات الاخيرة للدراويش لمنحه فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة لاسيما فى ظل ضغط المباريات للدراويش بالفترة الاخيرة.

إجراءات احترازية مشددة فى البطولة العربية للرماية بمصر

تضع اللجنة المنظمة للبطولة العربية للرماية، التى تنطلق خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو المقبل، على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبى بالمعادى بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربى، إجراءات احترازية مشددة على جميع المشاركين بدءاً من المسحات الطبية مروراً بحضور أعداد معينة من المشاركين فى الحدث للمنافسات لتطبيق التباعد الإجتماعى للخروج بالبطولة بشكل آمن صحيا .

4 أمور تثير قلق موسيمانى قبل مواجهة صن داونز.. العقم التهديفى الأبرز