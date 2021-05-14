شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 25 مباراة جمعت المصرى البورسعيدى مع غزل المحلة قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى غزل المحلة مع نظيره المصرى البورسعيدى في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين، يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة ، فيما تعادل المصرى البورسعيدى سلبياً مع مصر المقاصة في نفس الجولة.

ترتيب غزل المحلة والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

تاريخ مواجهات غزل المحلة والمصرى البورسعيدى

التقى المصرى وغزل المحلة فى 25 مباراة قبل صدام الليلة فاز الفريق البورسعيدى فى 7 مواجهات وفاز الفلاحين فى 6 لقاءات وانتهت 12 مباراة بين الفريقين بالتعادل ، وانتهت أخر مباراة جمعت المصرى وغزل المحلة قبل عودة الفلاحين لدوري الاضواء والشهرة بفوز الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم 25 ديسمبر 2016.

فيما انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله عمر كمال عبد الواحد فى اللقاء الذى اقيم فى 30 ديسمبر2020 بالجولة الخامسة للمسابقة على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

خالد عيد يفتش عن النقاط الثلاث من أنياب المصرى

وحذر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس الليلة مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث لاقتحام المربع الذهبى بالمسابقة وتدشين انطلاقة مميزة للفلاحين في موسمهم الأول بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة .

على ماهر يبحث عن استعادة ذاكرة الانتصارات

بينما طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل في الجولة الأخيرة للمسابقة.