شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح "سيسيه" الضوء الأخضر لاستكمال علاجه فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عبد الرزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندرى، صباح اليوم كوت ديفوار لاستكمال علاجه عقب الإصابه التى لحقت به بالتهاب فى وتر "الصابونة" الجزء الأمامى من الركبة.

وكان محمد عنان طبيب فريق الاتحاد السكندري قد رفع التقرير الخاص باللاعب إلى حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة الذى وافق على سفر سيسيه إلى بلاده لاستكمال علاجه هنالك.

كان سيسيه يعانى من الأزمات النفسية مؤخرا عقب تعرض أسرته إلى حادث توفى على آثره والدته وشقيقتيه ، ويعد سيسيه أحد أهم الأوراق الرابحة التى كان حسام حسن يعتمد عليها مؤخراً فى تنفيذ أفكاره الهجوميه.

ويدخل فريق الاتحاد معسكر مغلق مساء اليوم بـ 22 لاعب عقب التدريب المسائى حيث يلتقى فريق الاتحاد نظيره طلائع الجيش على ملعب استاد الاسكندريه غدا ، وعقد حسام حسن جلسه فيديو مساء أمس إستغرقت أكثر من الساعة قام خلالها بشرح خطة الطلائع وركز العميد على طرفى الملعب وغلق المساحات أمام مهاجمى الطلائع.