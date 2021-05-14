شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: سنحكى لأولادنا عن إنجاز صلاح والننى مع ليفربول وأرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز بالثنائى محمد صلاح ومحمد الننى، نجمى الكرة المصرية، بعد إنجازاتهما العالمية، وكتب شريف إكرامى عبر حسابه على تويتر، "أن نرى لاعبين مصريين يلعبون ويتألقون فى أكبر أندية العالم هو فخر تعودنا أن نراه فى السنوات القليلة الماضية، لكننا سندرك القيمة الحقيقية بل وعظمة إنجاز ما يقدمه صلاح وبعده الننى لمصر وللكرة المصرية فى المستقبل، عندما نحكى لأولادنا أن يوماً ما كان لأرسنال وليڤربول قائدان مصريان."

وحقق النجم المصرى محمد صلاح العديد من الأرقام المميزة، بعدما سجل هدفا فى انتصار ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وفيما يلى أبرز أرقام محمد صلاح فى المباراة:

- سجل محمد صلاح 30 هدفًا فى جميع المسابقات هذا الموسم للمرة الثانية منذ انضمامه إلى ليفربول.

- دخل محمد صلاح التاريخ وبات أول لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل هدفين متتاليين امام اليونايتد على ملعب أولد ترافورد خلال موسم واحد منذ هارى تشامبرز فى 1920 - 1921 (قبل 100 عاما).

- سجل محمد صلاح 124 هدفا مع ليفربول فى 200 مباراة يحتل بهم حاليا المركز الـ12 فى تاريخ هدافى الريدز متخطيا رقم اللاعب السابق ديك فورشاو (123 هدف).

- ساهم محمد صلاح فى تسجيل 170 هدف مع ليفربول خلال 200 مباراة (124 تسجيل + 46 صناعة).

- أصبح محمد صلاح ثالث أكثر لاعب أفريقى تسجيلاً للأهداف فى تاريخ الدورى الإنجليزى برصيد 96 هدف متخطيا رقم النيجيرى ياكوبو (95 هدف).

ويحتل محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 21 هدفا، بالتساوى مع هارى كين نجم توتنهام هوتسبير.

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد وصافة ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 70 نقطة، خلف البطل مانشستر سيتى الذى حسم اللقب رسميا للمرة السابعة فى تاريخه، بينما ليفربول قفز للمركز الخامس برصيد 60 نقطة.