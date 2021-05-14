شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة الموافق 14 / 5 / 2021 أربع مباريات في الدوري المصرى التى تزداد المنافسة فيها جولة بعد الأخرى، سواء فى قمة الدورى، حيث التنافس المُثير بين الأهلي والزمالك أو فى منطقة الوسط وكذلك فى مؤخرة الدورى، ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بمباريات اليوم.

س: ما هى مباريات اليوم في الدوري المصري

ج: الإسماعيلى مع أسوان، والبنك الأهلى مع المقاولون العرب، وغزل المحلة مع المصرى البورسعيدى، وأخيراً الزمالك مع إنبى فى افتتاح الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

س: ما هي مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري؟

ج:تقام مباراة الإسماعيلى مع أسوان فى الخامسة عصر اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية، ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

فيما تقام مباراة البنك الأهلى مع المقاولون العرب فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت، ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

أما المباراة الثالثة فتقام بين غزل المحلة والمصرى البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية، ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة ، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 33 نقطة .

وتجمع المباراة الرابعة الزمالك وانبى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ويحتل الزمالك قمة الدوري ، برصيد 45 نقطة ، فيما يحتل الفريق البترولي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.