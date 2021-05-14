شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أخطاء لاعبى الأهلي قبل مواجهة صن داونز غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للأهلى فقرة من تدريبات الفريق الماضية لمناقشة عدة أزمات فنية عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية فى بطولة الدورى، وأبرزها اهتزاز شباك الفريق بسبب سوء التمركز وعدم التغطية الجيدة مع لاعبى المنافس خلال الضربات الثابتة، وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بالتركيز فى هذه الكرات وفرض رقابة صارمة على المنافس.

وشدد موسيمانى على أن فريق صن داونز الذى يلعب معه الأهلى غداً فى بطولة أفريقيا من الفرق التى تستغل أى ثغرة فى المنافس وتسجل منها أهدافاً.

ويعقد بيتسو موسيمانى مؤتمراً صحفياً فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة ومعه أحد قادة الفريق للحديث عن مباراة الهلى وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويلعب الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غد السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وينوى النادى الأهلى السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.

واستقر الأهلى على السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا من أجل التأقلم مع الأجواء فى جنوب أفريقيا قبل المباراة المرتقبة.

على صعيد آخر، يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى الفقاعة الطبية لمدة 3 أيام قبل مشاركته فى بطولة السوبر الأفريقى خلال أواخر مايو الجارى أمام نهضة بركان المغربى وذلك وفقاً لقواعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتلقى النادى الأهلى خطاباً من الكاف يؤكد فيه الأخير أن طرفا السوبر الأفريقى (الأهلى ونهضة بركان) سيُقيمان فى فندق إقامتهما وفقاً لنظام الفقاعة الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يدخل الأهلى الفقاعة الطبية يوم 25 مايو حتى يوم 28 مايو الجارى موعد المباراة المرتقبة.