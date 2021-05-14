شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الإسماعيلى مع أسوان فى 21 مواجهة قبل لقاء اليوم بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره أسوان فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل أسوان مع الجونة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ترتيب الإسماعيلى وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

تاريخ مواجهات الاسماعيلى وأسوان

21 مواجهة جمعت الفريقين ،الدراويش فاز فى 13 وتعادل 3 وخسر 5 ، له 47 هدفًا وعليه 26 هدفًا وحقق كلين شيت “شباك نظيفة” 7 مباريات.

ملعب الإسماعيلى .. فاز 9 تعادل 1 له 29 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 5 مباريات



ملعب أسوان فاز 4 تعادل 2 خسر 5 له 18 هدفًا عليه 19 هدفًا كلين شيت مباراتين.

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 37 لاعبًا .. محمد صلاح أبو جريشة 5 أهداف ، إبراهيم حسن 3 أهداف ، محمد بركات وأيمن الجمل وعماد النحاس وعبد الرحمن مجدى وفخر الدين بن يوسف هدفين لكلا منهما ، حماده مرزوق وعاطف عبد العزيز وأحمد العجوز وأحمد قناوى ومحمد عبد الرؤوف ومجدى الصياد وخالد بيبو وأحمد حسن وحمام إبراهيم وبشير عبد الصمد وعمرو فهيم وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ويوسف جمال وعمر جمال وأشرف عطيه ومحمد محسن أبو جريشة وغريب فتحى وشوقى السعيد وإيمانويل بناهينى ومروان محسن وباهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا وتوريك جبرين وديجو كالديرون وحسنى عبد ربه ومحمد صادق ومحمد الشامى والناميبى بنسيون شيلونجو هدفًا لكلا منهما.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز الاسماعيلى بهدفين دون رد سجلهما فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء ومحمد صادق فى اللقاء الذى أقيم فى 29 ديسمبر 2020 بالجولة الخامسة للمسابقة على ستاد بتروسبورت.

الدارويش فى مهمة البحث عن الانتصار الخامس على التوالى

وطالب الجهاز الفني للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي للهروب من مراكز القاع ضمن خطة انتفاضة الدراويش التي بدأت منذ تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية للفريق الأصفر الذى يفتقد جهود عماد حمدى في مباراة اسوان للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة البنك الاهلى.

علاء عبد العال يفتش عن استعادة ذاكرة الانتصارات

في المقابل طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه باستعادة العروض الطبية لتحقيق الانتصار بعد تراجع زهرة الجنوب في جدول الدوري دون مبرر بعد الانطلاقة الجيدة في الأسابيع السابقة، مشدداً على صعوبة مباراة اليوم مع الإسماعيلى.