الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي إنه سيتم حسم مصير تواجد الدولي التونسي علي معلول في المباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الأحد، مضيفا أن الفريق سيغادر يوم الأثنين على متن طائرة خاصة.

ومن المقرر أن يحل صنداونز ضيفًا على الأهلي يوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب ستاد الأهلي we السلام على أن تكون العودة يوم 22 مايو الجاري.

وقال المصدر أن بعثة الأهلي سوف تخضع لمسحة طبية يوم الأحد قبل السفر على متن طائرة خاصة يوم الاثنين إلى جنوب أفريقيا وبرئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

المصدر ذاته أضاف أن يوم الأحد سيشهد حسم مصير تواجد الدولي التونسي علي معلول والذي عاد لتدريبات الفريق مؤخرًا بعد فترة طويلة من الغياب.

وشدد المصدر على أن الاتجاه الغالب هو أن معلول سوف يسافر مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا.