الأهلي يرتدي زيه الرسمي في مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365
عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا بمقر النادي الأحمر في الجزيرة، والذي أسفر عن ارتداء الأهلي لزيه الرسمي.
ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز على ملعب "الأهلي we السلام" المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي صنداونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والحضور قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة.
وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح، مدير الأمن، وسمير عدلي، المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، وذلك في حضور مندوبي كاف وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصنداونز.
يُذكر أن مباراة العودة بين صنداونز والأهلي ستقام يوم 22 من الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.