الأهلي يرتدي زيه الرسمي في مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا بمقر النادي الأحمر في الجزيرة، والذي أسفر عن ارتداء الأهلي لزيه الرسمي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز على ملعب "الأهلي we السلام" المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور ‏الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.‏

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه المكون من القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي صنداونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية ‏والحضور قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة.

وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح، مدير الأمن، وسمير عدلي، المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، وذلك في حضور مندوبي كاف وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصنداونز.

يُذكر أن مباراة العودة بين صنداونز والأهلي ستقام يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏