كاف يستقر على حكم السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعيين الدولي الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نهضة بركان المغربي يوم 28 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مصدر في الاتحاد الأفريقي من خلال تصريحات لمصراوي إن الدولي الجزائري غربال هو الأقرب لإدارة هذه المباراة على أن يعاونه عبد الحق اتشالي ومقراني جوراري من الجزائر، فيما سيكون جيان جاكيس ندالا حكم رابع من الكونغو.

وأضاف المصدر أنه تقنية الفيديو ستدار بالكامل بواسطة طاقم قطري حيث سيكون عبد الرحمن إبراهيم الجاسم حكم فيديو ويعاونه خميس محمد المري وسعود أحمد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أسند مهمة إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك للجزائري غربال.