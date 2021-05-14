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ريال مدريد يعلن خضوع كروس للحجر الصحي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الإسباني خضوع الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق للحجر الصحي بعد اتصاله مع أحد الأشخاص المصابين بفيروس .

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، الجمعة: "لاعبنا توني كروس معزول بعد أن كان على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد-19".

وأضاف: "يأتي ذلك على الرغم من أن جميع الاختبارات التي تم إجراؤها على اللاعب كانت سلبية".

وكان صاحب الـ31 عاما يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها فريقه على غرناطة 4-1 أمس الخميس في .

ولم يحدد الريال المدة التي سيستمر فيها اللاعب بعزل نفسه.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد الوصيف، فيما يأتي ثالثا في الترتيب.

يذكر أم ريال مدريد سيختتم مبارياته هذا الموسم بمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد ثم ضيفه فياريال بعدها بأسبوع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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