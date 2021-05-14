كلوب يرد على تجاهل ماني مصافحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عدم وجود مشكلة مع السنغالي ساديو ماني رغم رفض مصافحته، بعد الفوز 4-2 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس.

وجلس ماني على مقاعد البدلاء في مواجهة مانشستر يونايتد قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة الـ74، وبعد نهاية المباراة تجاهل يد كلوب الممدوة لمصافحته في واقعة نقلتها كاميرات التلفزيون.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "لا توجد مشكلة، اتخذت قراري متأخرا بإشراك ديوجو جوتا في التدريبات يوم الأربعاء".

وأضاف مدرب ليفربول: "في المعتاد كنت سأشرح الأمر للاعبين، لكن لم يكن هناك وقت لذلك، الأمور على ما يرام".

وعاد كلوب للحديث عن واقعة ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة وست بروميتش ألبيون قائلا: "لم تسنح لنا الفرصة للحديث عن ذلك، لكننا سنفعل وكل شيء سيكون على ما يرام".

وتابع: "إذا أظهر لي شخص ما احتراما 5 ملايين مرة وعدم الاحترام مرة واحدة، فما هو الأهم؟ أرجو إن أظهرت عدم الاحترام لمديرك ذات مرة ألا ينسى كل الأمور الجيدة الأخرى التي قمت بها".

وأتم قائلا: "بإمكاني رؤية عناوين الأخبار بالفعل، ولكن الأمر لا يتعلق بذلك. أنا رجل طبيعي للغاية وسنتحدث عن ذلك سويًا، وبعد ذلك ستكون كل الأمور بخير".

يذكر أن ليفربول يستعد حاليا في أقل من 72 ساعة لمواجهة وست بروميتش ألبيون في الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.