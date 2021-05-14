مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر اليوم في الدوري السعودي «كورة لايف»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والعين في الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 14-5-2021.

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على العين في استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ويحتل النصر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 39 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا، و6 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 46 هدفًا، واهتزت شباكه 36 مرة.

ويتطلع النصر إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد فوزه على الفيصلي في الجولة الماضية، وذلك من أجل الإقتراب من الدخول إلى المربع الذهبي إذ يفصله 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع “التعاون” الذي لعب مباراة زائدة.

على الجهة المقابلة، يحتاج فريق العين إلى معجزة من أجل تفادي الهبوط والبقاء في الدوري السعودي للمحترفين، إذ يتذيل جدول الترتيب وفي جعبته 20 نقطة.

ويفصل فريق العين 9 نقاط عن أولى مراكز النجاة من الهبوط، مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم، أي في حال خسارته أو تعادله أمام النصر اليوم سيتأكد هبوطه بشكلٍ رسمي.

يذكر ان مباراة الدور الأول بين النصر والعين، انتهت بفوز العالمي (3-0)، وتنقل المباراة التي تجمعهما اليوم على قناة الرياضية السعودية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والعين في تمام الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش، 18:20 بتوقيت مصر، 19:20 بتوقيت السعودية.