شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة : الإصابة تهدد إبراهيموفيتش بالاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» في تقرير إيطالي، اليوم الجمعة، أن زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، مهدد بغياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة واعتزال الكرة .

ويعاني إبرا حاليًا من إصابة في الركبة، ستجبره على الغياب حتى نهاية الموسم الحالي

ووفقًا لصحيفة، فإن إبرا حصل على استشارة من البروفيسور فولكر موساهل، إخصائي الركبة في بيتسبرج

وأشارت إلى أن هذا نفس الجراح الذي أجرى عملية الرباط الصليبي المزدوج لإبرا في عام 2017، عندما كان يلعب مع مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن إبراهيموفيتش، هو من سيقرر اللجوء إلى علاج محافظ للركبة أو الخضوع لعملية جراحية.

وإذا قرر إبرا، إجراء جراحة، فإنه سيخسر المشاركة في اليورو مع منتخب السويد، بالإضافة إلى الغياب عن مباريات ميلان في مطلع الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ميلان حصن نفسه من إصابات إبرا الكثيرة، حيث ربطت راتبه (7 ملايين يورو) بعدد المباريات التي سيخوضها مع الروسونيري.