شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. We Are the People الأغنية الرسمية لبطولة الأمم الأوربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الاتحاد الأوروبي، قبل أقل من شهر على انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، الأغنية الرسمية للمسابقة «We Are the People» من تأليف مارتن جاريكس وأداء بونو وذي إيدج. وبحسب ما أوضح اليويفا، فإن أغنية كأس اليورو 2020، البطولة التي ستنطلق في 11 يونيو في روما بمواجهة إيطاليا وتركيا، تم تأليفها للاحتفال بالعرس وكرة القدم، في واحدة من أهم البطولات في هذه اللعبة. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الأمر يتعلق بأغنية تحلل التحديات التي يواجهها العالم، في الوقت الذي تسعى فيه إيجاد رد موحد على هذه المشكلات. وأضاف أنه «نشيد وطني يمكن للجميع في أنحاء العالم ترديده، بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون به، لكن سيكون له أهمية خاصة في أوروبا حيث ستكون أنظار العالم متجهة إلى كأس اليورو». ولأول مرة، ستقام هذه النسخة من البطولة في 11 مقرا مختلفا«آمستردام وباكو وبوخارست وبودابست وكوبنهاجن وجلاسكو ولندن وميونخ وروما وإشبيلية وسان بطرسبرج». وتم تقديم الأغنية الرسمية على الشاشات العملاقة بملعب ويمبلي الذي يستضيف 3 مباريات من دور المجموعات، واثنتين بدور الـ 16 ومبارتي نصف النهائي والنهائي.