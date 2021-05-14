شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز : سعيد لغياب نجم الأهلي وقلق من تألق محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رولاني موكوينا، مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، عن سعادتة لغياب التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، عن بطل مصر فى مباراة الفريق المقبلة و المقرر لها غدًا السبت، في ملعب السلام في جولة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا أكبر خسارة للفريق الأحمر قبل لقاء الفريقين.

وقال موكوينا في تصريحات نقلتها صحيفة (thesouthafrican) إن علي معلول أحد أهم أوراق الأهلي، لأنه يمثل مفتاح لعب مهم في الجبهة اليسرى.

وأوضح أن أيمن أشرف قلب دفاع الأهلي يعطي الراحة لمعلول للانطلاق، كما أن الأهلي يلعب بشكل كبير على الأطراف، خاصة محمد هاني وحسين الشحات بجانب معلول أو أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر.

وأثنى موكوينا على تألق مهاجم الأهلي محمد شريف أحد أبرز اللاعبين الذين يقدمون مستويات طيبة ويهز الشباك بشكل مميز.

وأشار إلى أن المواجهة ستكون صعبة للغاية بين الفريقين، وكل الاحتمالات واردة.