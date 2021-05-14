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برة الملعب.. جنة حامد لاعبة التايكوندو: بحب شريهان ونفسى أكون مقدمة برامج

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جنة حامد، لاعبة التايكوندو فى نادى الأولمبى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

 

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ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

التمثيل.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الفول، بجهز طبق فول حكاية.

 

 

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من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى .

 

من مطربك المفضل؟

مفيش حد معين بحب أسمعه، بحب اغانى محددة. 

 

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

ممثلة أو مقدمة برامج.

 

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لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

لا بتعصب طبعا، لو حاجة مضيقانى مش بعرف اسكت. 

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ 

شريهان.

 

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بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال. 


ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى طبعا 

 

 

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لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه.

اكيد هرفض

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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