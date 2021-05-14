شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغني» ينتظم في تدريبات الزمالك .. واختبار طبي لعبدالله جمعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم محمد عبدالغني، مدافع الفريق في التدريبات الجماعية للفريق «الأحد»، بعد شكواه من الاجهاد، مما دفع الجهاز الفني لمنحه قسط من الراحة حتي لايتعرض لإصابة قد تبعده عن الفريق لفترة طويلة، خصوصاً وانه من العناصر المتميزة، التي يعول عليها باتريس كارتيرون الكثير في خط الدفاع خلال الفترة المقبلة.

ويخضع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لإختبار طبي غداً الاحد، لتحديد مدي قدرته على اللحاق بالفريق في مباراة طلائع الجيش المقبلة، بعدما غاب جمعة عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، غاب على اثره عن الفريق طوال الفترة المنقضية.

ويأمل كارتيبو، في عودة عبدالله جمعة لصفوف الفريق في اسرع وقت لحل مشكلة الجبهة اليسري التي تفتقد جهوده وجهود احمد فتوح في نفس الوقت ولم يبقي بها سوي محمد عبدالشافي.