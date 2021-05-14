شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وإنبي مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي الزمالك غريمه إنبي اليوم الجمعة 14-5-2021 ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري ويركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون علي تحقيق الفوز امام انبي واقتناص الثلاث نقاط .

لكن طريقه لن يكون مفروش بالورود خصوصا انه سيواجه منافس قوي ويجيد مواجهة الكبار مثل إنبي الذي يقوده المخضرم حلمي طولان .

مباراة الزمالك وإنبي ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة مساء، ويبحث الفريق عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري و يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي لكن الفريق الأحمر لعب مباراتين أقل من الزمالك .

شبكة قنوات أون تايم سبورتس ستنقل المباراة على on time sport 1

حلمي طولان خلال مباراة الزمالك و إنبي في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

مباراة الزمالك و إنبي في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

مباراة الزمالك و إنبي في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية