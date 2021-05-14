شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع العرض المالي من أجل تجديد عقد فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مسؤولو اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، جلسة مع التونسي فرجاني ساسي نهاية الأسبوع الجاري من اجل حسم ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

وأبدي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تمسكه بالإبقاء علي فرجاني ساسي خصوصاً وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق، فضلاً عن ابداء اللاعب رغبته في البقاء داخل جدران القلعة البيضاء.

وينتظر ان يحسم مسؤولو اللجنة مصير فرجاني خلال الجلسة التي ستجمعه به بعدما ابدي مسؤولو اللجنة مرونة كبيرة في زيادة العرض المالي، الذي ستقدمه للاعب لحسم مسألة تجديد تعاقده.

واعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق عن تعثر مفاوضات التجديد لساسي بسبب مغالاة اللاعب في متطلباته المالية وعدم تماشيها مع المبالغ المعروضه من قبل مسؤولي الزمالك، الامر الذي اثار غضب واستياء جماهير النادي، التي أبدت رغبتها في التجديد للاعب، والتمسك بوجوده داخل القلعة البيضاء.