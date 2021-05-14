شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرهن تجديد موسيماني بتخطي صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رهن مجلس إدارة النادى الأهلى فتح ملف المفاوضات مع «موسيمانى»، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لتجديد عقده بنتائجه فى مواجهة فريقه السابق «صن داونز» وقدرته على قيادة «الأحمر» إلى مواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه كبطل إفريقيا.

وتمثل مواجهة اليوم بين الأهلى و«صن داونز» لـ«موسيمانى» حالة خاصة، حيث يجلس، لأول مرة، على دكة بدلاء الأهلى، بعدما كان يقود فى السابق «صن داونز»، ويأمل «موسيمانى» فى تحقيق الفوز لتحسين علاقته مجددًا بالإدارة والجماهير، فى ظل تواضع النتائج فى الدورى وعدم الرضا عن طريقة اللعب.