شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلق على احتفال محمد صلاح بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا باحتفال النجم المصرى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى بهدفه في شباك مانشستر يونايتد .

ونشر حساب فيفا عبر تويتر صورة لاحتفال اللاعب المصري بعد تسجيل الهدف وعلق قائلاً: «هذا ما تشعر به عند احتفالك بالمباراة رقم 200 مع ليفربول .. الظهور بإسقاط أشرس منافسيهم» .



وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفاً رائعاً أنهى به فريقه مباراته أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2. وفي الدقيقة 90 انفرد صلاح من منتصف الملعب ليودع الكرة الشباك مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهو يحمل شارة قيادة الفريق التي ارتداها بعد خروج فينالدوم، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-2 .



وحقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس 13-5-2021 على ملعب أولد ترافورد، والمؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» .