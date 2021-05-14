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فيفا يعلق على احتفال محمد صلاح بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا باحتفال النجم المصرى محمد صلاح جناح الإنجليزى بهدفه في شباك مانشستر يونايتد .

ونشر حساب فيفا عبر تويتر صورة لاحتفال اللاعب المصري بعد تسجيل الهدف وعلق قائلاً: «هذا ما تشعر به عند احتفالك بالمباراة رقم 200 مع ليفربول .. الظهور بإسقاط أشرس منافسيهم» .


وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفاً رائعاً أنهى به فريقه مباراته أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2. وفي الدقيقة 90 انفرد صلاح من منتصف الملعب ليودع الكرة الشباك مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهو يحمل شارة قيادة الفريق التي ارتداها بعد خروج فينالدوم، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-2 .


وحقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس 13-5-2021 على ملعب أولد ترافورد، والمؤجلة من الجولة الـ 34 من الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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