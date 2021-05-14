مصر تستضيف البطوله الدولية للتنس للناشئين والناشئات بمشاركة 160 لاعبا

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القاهرة - سامية سيد - تنظم مصر البطولة الدولية للتنس للناشئين والناشئات، والتى تنطلق خلال الفترة من 15 مايو إلى 24 فى الشهر على ملاعب نادى التوفيقية للتنس بمشاركة أكثر من 160 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام بطولة التنس الدولية بمشاركة 20 دولة على مستوى العالم، فى منافسات الفردى والزوجى على 9 ملاعب للتنس وسط إجراءات احترازية لضمان سلامة اللاعبين واللاعبات.

من جهته أعرب باسل رحمي رئيس مجلس إدارة نادي التوفيقيه للتنس عن سعادته بالثقه التي منحها الاتحاد الدولى و الاتحاد المصري للتنس لنادي التوفيقيه بإستضافة البطولة على ملاعب النادي وجاء ذلك بعد نجاح النادي في تنظيم بطولة الجمهوريه و التي كانت بمشاركة اكثر من 300 لاعبًا ولاعبة .

وأوضح رحمي إن مجلس الإدارة بأكمله يعمل على قدم و ساق لأجل انجاح هذه البطوله وخاصة أنها تقام في ظروف جائحة كورونا .

ويشارك في البطولة 16حكما ويمثل حكم عام البطولة الحكم الدولي وائل عبد اللطيف ، ومدير البطولة المهندس إيهاب ندا نائب رئيس مجلس إدارة النادي و البطولة تحت إشراف المدير التنفيذي اللواء ناصر أبو زيد و مدير النشاط الرياضي الكابتن محمد رضوان.