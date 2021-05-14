شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. محمد حمص قائد الإسماعيلي يودع الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 14 مايو 2014 أعلن محمد حمص قائد الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق اعتزال الساحرة المستديرة، ويعد حمص أحد أهم لاعبي الدراويش فى القرن الحادى والعشرين وأقربهم لقلوب الجماهير.

محمد سليمان حمزه الشهير بــ"حمص" ولد فى 1 يناير 1979، بدأ مسيرته منذ عام 1997 ضمن صفوف الإسماعيلي يحمل الرقم 8 ، وظل داخل جدران النادي الإسماعيلى لمدة 16 عامًا كاملاً بالفريق الأول قبل ان ينتقل لوادي دجلة عام 2014 ولمدة موسم واحد فقط وبعدها انهي مسيرته الكروية .

محمد حمص انضم للمنتخب الوطني فى بطولة كأس الامم الافريقية 2008 فى غانا وفى كأس العالم للقارات لعام 2009 بجنوب أفريقيا، ولعب في المباراة مع المنتخب الإيطالي وقاد المنتخب المصري للفوز على إيطاليا بهدفه التاريخي في الدقيقة 39، وقد منحته اللجنة المنظمة لقب (رجل المباراة) تقديراً لأدائه .

كابتن الدراويش التاريخي حقق وساهم خلال تاريخه في 3 بطولات بالقميص الأصفر من اصل 6 بطولات حققها الاسماعيلي في تاريخه منذ عام 1924.

وكتب حمص، عبر حسابه على إنستجرام فى وقت سابق : "منذ 7 سنوات تصدرت القائمة الأولية كأحد اللاعبين الأوفياء لناديهم حول العالم من عام 93 إلى صيف موسم 2014 حسب الموقع الرسمى للتاريخ والإحصاء، مسيرة طويلة امتدت لحوالى 15 عام و9 أشهر، رحلت عن فريقى المفضل رغما وسيبقى وللأبد الإسماعيلى وملعب الإسماعيلى فى قلبى وللأبد ولآخر العمر".

وسبق وأكد محمد حمص، نجم نادى الإسماعيلى السابق، فى تصريحات سابقة، أن إيهاب جلال قادر على إعادة فريق الدراويش إلى مكانته الطبيعية فى جدول الدورى، وخطوة مهمة فى مشوار الفريق لتعويض ما فاته.

وقال محمد حمص، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "غياب الاستقرار الفنى أثر على لاعبى الإسماعيلي، بالإضافة إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين، والنادى يعانى منذ موسمين، وأثق فى قدرة اللجنة الفنية على إعادة الفريق للمسار الصحيح".

وأضاف محمد حمص: "إيهاب جلال قادر على إعادة الثقة للاعبى الإسماعيلى؛ لأنه يتعامل بواقعية واختيار اللاعبين التى تناسب فكره وطريقة لعبه، وقادر على العودة بالدراويش مثلما فعلها مسبقا بالمصرى والمقاصة".