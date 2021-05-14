شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم الأندية بأشعة PXR بعد واقعة "التسنين" فى منتخب 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على مخاطبة جميع الأندية بعد إجازة عيد الفطر المبارك لإلزامها بخضوع اللاعبين الناشئين لأشعة PXR للكشف عن السن الحقيقى للاعبين، قبل قيدهم فى قوائم الأندية.

جاء ذلك بعدما أجرى المنتخب الوطني للناشئين من مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني أشعة PXR على اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق، لضمان تطابق أعمارهم مع السن القانونية للمرحلة السنية، وجاءت نتائج الأشعة لتؤكد تطابق أعمار غالبية اللاعبين المرشحين مع المرحلة السنية عدا خمسة لاعبين. ومن المقرر إعادة إجراء الأشعة على جميع المرشحين مرة أخرى حيث تأتى نتائجها بشكل تقريبي.

من ناحية أخرى، قال مؤمن سليمان، إن هناك 100 لاعب تقريبا هم قوام المنتخب، وسيتم متابعتهم فى المباريات وكل ما يتعلق بهم حتى يتم تأسيسهم بشكل جيد واحترافى بوصفهم قوام منتخب مصر فى المستقبل.

وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين إلى أن القوام المبدئي للمنتخب سيضم 100 لاعب، سيتم متابعتهم مع ترك الباب مفتوحا أمام جميع اللاعبين الآخرين لضمهم للمنتخب، مع مراعاة التطور والتغير الذي يحدث في مستويات اللاعبين نظرا لطبيعة المرحلة السنية.