شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة فى البطولة العربية للرماية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع اللجنة المنظمة للبطولة العربية للرماية، التى تنطلق خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو المقبل، على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبى بالمعادى بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربى، إجراءات احترازية مشددة على جميع المشاركين بدءاً من المسحات الطبية مروراً بحضور أعداد معينة من المشاركين فى الحدث للمنافسات لتطبيق التباعد الإجتماعى للخروج بالبطولة بشكل آمن صحيا .

وتقام البطولة بمشاركة 12 دولة عربية، يتنافسون فى منافسات المسدس والبندقية ضغط الهواء وكذلك الخرطوش على الميادين المصرية المؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية، وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التى تحتضنها مصر، خصوصا بعد النجاح الباهر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والتى نالت إشادة عالمية ورغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت فى أفضل صورة.

ضمت قائمة الدول، وفقا لما أعلنه حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية ، كلا من: الكويت والسعودية والسودان وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والبحرين وقطر واليمن والمغرب ومصر.

فيما توج مؤخرًا الرامى عزمى محيلبة بذهبية بطولة كأس العالم للرماية فى منافسات الإسكيت بعد التفوق على الأمريكى هانكوك فى النهائيات محققا العلامة الكاملة.

وتأهل محيلبة إلى نهائى كأس العالم للرماية بمنافسات الإسكيت فى ظل تحقيقه 124 طبق من أصل 125 فى التصفيات التى أقيمت على مدار يومين.