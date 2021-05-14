شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف أسباب استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى استبعاد لاعبه عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش من مواجهة أسوان اليوم بالدورى، لمنحه فرصة أفضل للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، وخضع اللاعب للتأهيل برفقة الجهاز الطبى للدراويش الذى فضل استبعاده من المباراة بعد غيابه عن المباريات الاخيرة للدراويش لمنحه فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة لاسيما فى ظل ضغط المباريات للدراويش بالفترة الاخيرة.

ويستضيف الإسماعيلى نظيره أسوان فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع الجونة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

قبل تولى إيهاب جلال للمسئولية الفنية للنادى الإسماعيلى، خاض الدراويش 16 مباراة فى الدوري العام لم يحققوا خلالها سوى فوز وحيد، وتراجعوا إلى المركز قبل الأخير ليصبح الفريق مهدداً بالهبوط، وبعد تولي جلال المسئولية تغيرت أوضاع الدراويش تماماً بما أشبه بصحوة كروية ليحققوا 4 انتصارات متتالية ويتقدموا للمركز الـ 13 وسط طموحات كبيرة من جماهير القلعة الصفراء في إنهاء الدوري بمركز مناسب للدراويش بعد عدة مواسم صعبة.