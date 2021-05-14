هل يبتعد الزمالك عن المفاجآت فى الأعياد وينجو من فخ إنبى بالدورى؟

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القاهرة - سامية سيد - يحل نادى إنبي ضيفًا على الزمالك فى استاد القاهرة الدولي، فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وتعادل الفارس الأبيض في مباراته الأخيرة ضد الأهلي بهدفٍ لمثله، ليرتفع رصيده نقطة واحدة ويصبح 45 نقطة ويحافظ على الصدارة، ويبقى الفارق بينه وبين المارد الأحمر 4 نقاط.

وسيكون الزمالك مطالباً بالفوز على إنبى إذ أراد الحفاظ على القمة، أولا ثم التتويج باللقب المحلي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه ثانيا.

الزمالك تخصص "فصول بايخة" مع جماهيره في الأعياد، مقولة ترددها جماهير الكرة بعدما اعتاد الفارس الأبيض تلقى الهزائم في هذا المناسبات، وبدأت عقدة الهزائم مع الزمالك في 2005، حينما واجه حرس الحدود في 20 يناير، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخسر الزمالك وقتها بهدف دون رد سجله عبد الحميد بسيوني، وفي أول أيام عيد الأضحى أيضا، خاض الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز موسم 2006/2007، وتحديدا في 30 ديسمبر 2006، وفاز الأهلي وقتها 2-1 بهدفي الأنجولي فلافيو، والذي تزامن اللقاء مع عيد ميلاده، في حين أحرز للزمالك أسامة حسن.

في 2007 وللعيد الثالث ، يلعب الزمالك في أول أيام عيد الأضحى، ويخسر أيضا، ولكن هذه المرة كان أمام بتروجت في 19 ديسمبر 2007 ، وخسر الزمالك في السويس بهدف صاروخي للاعب الوسط أحمد شعبان، واصل الزمالك هزائمه في عيد الأضحى، وفي أول يوم أيضا ، وخسر أمام حرس الحدود في ستاد القاهرة ، في الدوري موسم (2008/2009) ، وتحديدا في 8 ديسمبر 2008، وانتهى اللقاء بفوز الحدود بهدف نظيف سجله أحمد عبد الغني.

هزائم الفارس الأبيض لم تتوقف حيث تلقى الزمالك هزيمة جديدة ولكن في عيد الفطر هذه المرة، حيث خسر الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري على ستاد الكلية الحربية بهدف دون رد، سجله عمرو السولية، في مباراة أقيمت بتاريخ 22 سبتمبر 2009 ، والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وبعد شهرين فقط من خسارة الزمالك في عيد الفطر، خسر الأبيض مجددا في نفس الموسم، في وقفة عيد الأضحى المبارك، أمام غزل المحلة بهدف دون رد، سجله محمد العتراوي ، في مباراة اقيمت بتاريخ 25 نوفمبر 2009.

لم يكد الزمالك يستفيق من خسارته في وقفة عيد الأضحى، حتى خسر بعدها بأربعة أيام فقط، وتحديدا في ثالث أيام العيد، ولكن هذه المرة أمام اتحاد الشرطة بهدفين دون رد، سجلهما بوبا منسواه وأحمد دويدار، وأقيم اللقاء بتاريخ 28 نوفمبر 2009، وأعاد اتحاد الشرطة للزمالك ذكريات هزائمه في الأعياد مجددا، وتحديدا في ثالث أيام عيد الأضحى في عام 2011، في مباراة اقيمت باستاد القاهرة وانتهت بفوز الشرطة بهدفين لهدف، بتاريخ 8 نوفمبر 2011.

انتقلت عقدة الزمالك في العيد من المحلية إلى الإفريقية، وخسر الأبيض في القاهرة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا 2012 ، بهدفين لهدف في مباراة اقيمت بتاريخ 18 أغسطس الموافق أول أيام عيد الفطر، وواجه الزمالك نظيره الأهلي في رابع أيام عيد الفطر وكان يكفيه الفوز لحسم الدوري رسميا لصالحه، إلا أن مؤمن زكريا كان له رأيا آخر، وقاد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بتاريخ 21 يوليو 2015.

وفي عيد الأضحى وتحديدا رابع أيامه، كان الزمالك على موعد مع خسارة تاريخية أمام النجم الساحلي التونسي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2015، والتي أقيمت بتاريخ 27 سبتمبر في سوسة، وكانت النتيجة كفيلة بخروج الزمالك من البطولة رغم فوزه في الإياب.