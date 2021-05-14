شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد إنبى.. حكاية 32 مباراة جمعت الفارس الأبيض مع زعيم أندية البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يستضيف إنبى باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مباراة مهمة ومصيرية للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز لأسبابه الخاصة.

الزمالك يبحث عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدى إنبي الساعي لتحسين موقفه فى جدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان، حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

32 مباراة جمعت الزمالك وانبى منذ صعود الفريق البترولى للدورى الممتاز موسم 2002 2003، تميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 17 فوزاً وأحرز 42 هدفاً مقابل 5 انتصارات و24 هدفاً لـ إنبى وحسم التعادل 10 لقاءات آخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018

وفى المواجهة الأولى بين الطرفين فرض التعادل بنتيجة (1 – 1) لقاءهما بالجولة السادسة فى 26 ديسمبر 2002 سجل للزمالك تامر عبد الحميد ولـ انبى مجدى عبد العاطي.

فى المواجهة الأخيرة بين الطرفين فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة من دوري هذا الموسم فى 2 يناير 2021 على ستاد بتروسبورت ، سجل ثنائية الفارس الابيض أشرف بن شرقى من ركلة جزاء ويوسف أوباما وسجل هدف انبى الوحيد رامى صبرى.