شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدورى المجرى تنافس الأهلى والزمالك لخطف "درع" اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادى هليوبوليس عروضا من أندية مجرية للاحتراف الخارجى، وسط صراع القطبين الأهلى والزمالك على ضمه بداية من الموسم الجديد. ولم يحسم سيف الدرع وجهته حتى الآن، خاصة أنه يطمح فى تحقيق حلم الاحتراف.

ويخطط مسئولو جهاز كرة اليد بنادى الزمالك لإنهاء صفقة انضمام سيف الدرع لاعب هليوبوليس إلى صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد عن طريق جلسة مع والده.

وفتح جهاز كرة اليد فى الأيام الماضية خطوط اتصال مع اللاعب ومسئولو نادى هليوبوليس مع أجل ضم اللاعب، خاصة أن شقيقه يحيى الدرع نجم المنتخب يلعب فى القلعة البيضاء .

ولفت سيف الدرع الأنظار بقوة من خلال تألقه مع منتخب الفراعنة فى بطولة العالم الأخيرة، التى أقيمت على أرض مصر يناير الماضى .

فيما أكد حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، على إنهاء ملف تجديد عقود الـ9 لاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى خلال أيام، اللاعبون الـ9 هم كل أحمد الأحمر ومصطفى خليل ومحمد على ومحمد رمضان هتلر وأحمد حسام ومصطفى بشير ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد مؤمن وعلى هشام.

بينما رفض حسين زكى المدير الفنى للفريق الأول بالقلعة البيضاء عرضين من أندية ليبية وإماراتية من أجل الاستمرار مع الفريق الأبيض.