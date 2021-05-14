شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المقاولون يهزم البنك الأهلى بثنائية فى الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين، يدخلها البنك الأهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإسماعيلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل ذئاب الجبل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ترتيب البنك الأهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

تاريخ مواجهات البنك الاهلى والمقاولون العرب

التقى الفريقان مرة واحدة وكانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم وفاز المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلها لويس هينسترزوا ، فى اللقاء الذى أقيم فى 30 ديسمبر 2020 بالجولة الخامسة للمسابقة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

خالد جلال يطالب لاعبى البنك الاهلى بالتمسك بالامل الاخير

وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بالتمسك بالامل الأخير ومحاولة تحسين نتائج الفريق للهروب من شبح الهبوط مؤكداً أن مواجهة المقاولون العرب لاتقبل القسمة على اثنين فلا بديل عن الفوز أمام ذئاب الجبل الذى يصارع على الهبوط أيضاً.

النحاس يبحث عن استعادة الذئاب لذاكرة الانتصارات

بينما طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لأهمية مباراة اليوم، مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث من أنياب البنك الأهلى لاستكمال رحلة الهروب من القاع.