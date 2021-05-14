شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما تسبب إيقاف كمونة فى كتابة مجد مدافع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كشف وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي والمنتخب السابق، كواليس انتقاله للنادي الأهلي قبل سنوات، موضحاً في تصريحات سابقة أنه كان قريباً من الزمالك لكن الصفقة لم تتم لينتقل للأهلي .

وقال جمعة: "كنت لاعب فى صفوف غزل المحلة، ونواجه الأهلي فى نهائى كأس مصر 2001، وحينها كان مانويل جوزيه يجلس فى المدرجات ليشاهد المارد الأحمر قبل أن يتولى قيادة الفريق بشكل رسمى".

أضاف: "كنت أفضل لاعب فى فريق الغزل وقدمت مباراة على أعلى مستوى، وكان سمير كمونة أفضل لاعب بالأهلى، لكنه تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنة بسبب إشارة خارجة، وعندما وجه السؤال لجوزيه عن رأيه فى اللاعبين ومن أفضلهم قال اللاعبان رقم 5 فى كل فريق، فأخبروه بإيقاف كمونة، فطلب التعاقد معى فورًا".

تابع جمعة حديثه: "كنت فى طريق العودة لمنزلى بعد المباراة، فتلقيت اتصال من محمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلى حينها، يسألنى عن رغبتى فى الانضمام للفريق، فقلت له بالطبع أتمنى، لكن علي أن اخبرك بشئ قد حدث منذ أيام قليلة حيث قمت بتوقيع ورقة مع الزمالك، فطلب منى أن أنص عليه ما حدث بالتفصيل، وبعدها قال لى أقفل هاتفك ولا تتحدث مع أى شخص واعتبر نفسك لاعب فى الأهلي من اليوم".

أردف مدافع الأهلي السابق: "فى اليوم التالي انضميت للمنتخب العسكرى، وكان هاتفى مغلق كما قالوا لى، فقام مرتضى منصور بالاتصال على لاعبى الزمالك المتواجدين معى فى المعسكر وطلب منهم أن يتحدث معى، وكان على علم بتوقيعى للأهلي فقام بتوبيخى ثم أغلق الهاتف".

أستطرد نجم دفاع مصر: "من الغريب أن عمرى حينها كان 25 عامًا وكان من الصعب الانتقال لأحد القطبين فى هذا العمر الكبير، لكنها إرادة الله، وكانت أول مباراة لي مع الأهلي بعد العودة من معسكر المنتخب العسكرى أمام ريال مدريد وكانت مباراة ودية بين نادى القرن الأفريقى ونادى القرن الأوروبى".