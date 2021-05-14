10 أرقام جديدة لصلاح بعد هدفه ضد يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت (4-2) بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتمسك الريدز بآماله في بلوغ دوري أبطال أوروبا.

ولعب محمد صلاح مباراته رقم 200 مع ليفربول مسجلا الرقم القياسي في موسمه الرابع فقط مع النادي الذي انضم إليه في عام 2017 قادما من روما مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

وحقق صاحب الـ28 عاما العديد من الأرقام بعد تسجيل الهدف الرابع لليفربول ضد يونايتد، نستعرضها في السطور التالية:

- رفع صلاح رصيده إلى 21 هدفا هذا الموسم في بريميرليج، ليتقاسم صدارة الهدافين مع هاري كين مهاجم توتنهام، وذلك قبل خوض كل من ليفربول وتوتنهام مبارياتهما الثلاث الأخيرة في المسابقة.

- أصبح صلاح ثاني لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 30 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم بعد هاري كين.

- وصل صلاح إلى هدفه رقم 124 في المباراة رقم 200 له مع ليفربول في جميع المسابقات، بجانب صناعة 42 آخرين.

- فقط روجر هانت (133 هدفا) وجوردون هودجسون (125 هدفا) سجلا أكثر من صلاح في أول 200 مباراة لهما مع النادي، فيما تساوى المصري مع روبي فاولر (124 هدفا) وتفوق على إيان راش (123 هدفا).

- الهدف رقم 124 جعل صلاح يتقدم إلى المركز الـ12 في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، وهو الآن على بعد سبعة أهداف فقط من المراكز العشرة الأولى، حيث يلاحق جاك باركينسون (128) وسام رايبولد (130).

- باتت تلك المرة هي الثانية التي يصل فيها محمد صلاح لـ30 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات، حيث سجل 44 هدفا في 52 مباراة بموسمه الأول 2017/2018، و30 هدفا في 48 مباراة بموسم 2020/2021.

- سجل صلاح أول هدف له في شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في الدوري الإنجليزي، حيث لم يتمكن من هز شباك الشياطين الحمر في ملعبهم خلال المباريات السابقة.

- أصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسجل خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد في مباراتين مختلفتين في موسم واحد، منذ هاري تشامبرز في موسم (1920-1921).

- وصل صلاح إلى الهدف رقم 96 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون ثالث أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافًا في بريميرليج، متفوقاً على النيجيري ياكوبو إيجبيني صاحب الـ95 هدفا والسنغالي ساديو ماني الذي سجل 93 هدفا.

- بات صلاح على بُعد 8 أهداف فقط ليصبح أكثر لاعب إفريقي يُسجل أهدافا في تاريخ بريميرليج، حيث يعتلي الإيفواري ديديه دروجبا العرش برصيد 104 هدفاً، ويليه التوجولي إيمانويل أديبايور (97 هدفا).